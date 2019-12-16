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Sakarya kahraman şoföre altın hediye edildi

Kahraman şoföre altın hediye edildiAdapazarı'nda, havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş sürücü Samet Sarı'ya çalıştığı durak yönetimi tarafından altın hediye edildi.

16.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:29
Kahraman şoföre altın hediye edildi
'nda, havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş sürücü Samet Sarı'ya çalıştığı durak yönetimi tarafından altın hediye edildi.
Adapazarı'nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, geçen hafta günü Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra yolcu indirmek için durağa yanaşan sürücü, 4 yaşındaki Muhammet Ali'nin nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren dolmuş sürücüsü Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra aracın dörtlülerini yakarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, Muhammed Ali'nin hayatını kurtardı. Çocuğun yapılan muayenesinde soğuk havale geçirdiği anlaşıldı.
Samet Sarı'nın duyarlılığı takdir edildi. Cezaevi-Serdivan Taksi Dolmuş Durağı Başkanı Sinan Tetik duraklarında şoförlük yapan Samet Sarı'ya plaket vererek, altın hediye etti. Sinan Tetik, 'Cezaevi-Serdivan Taksi Dolmuş Durağı Yönetimi olarak, Samet Sarı arkadaşımıza duyarlı ve özverili davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Samet kardeşimizin gösterdiği özveriyi diğer arkadaşlarımızın da göstereceğine eminiz. Can taşıyoruz ve bunun bilincindeyiz, herkesin ailesi bizlere emanet dedi.
Sakarya kahraman şoföre altın hediye edildi

Muhammet Ali, Adapazarı, Çarşamba, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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