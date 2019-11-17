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Sakarya kahvehanede kavga 2 yaralı

Kahvehanede kavga 2 yaralıAdapazarı'nda aralarında husumet bulunan aileler arasında kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından vurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

17.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:53
Kahvehanede kavga 2 yaralı
'nda aralarında husumet bulunan aileler arasında kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından vurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Adapazarı Çökekler Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bir kişi tabancasını ateşledi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacaklarından yaralanan isimleri öğrenelimeyen 2 kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
Sakarya kahvehanede kavga 2 yaralı

Adapazarı, Sakarya, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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