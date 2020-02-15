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Sakarya kamyonet kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 2 yaralı

Kamyonet kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 2 yaralıSAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kamyona kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

15.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:29
Kamyonet kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 2 yaralı
SAKARYA'nın ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kamyona kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Erenler Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Orhan Dağ idaresindeki 42 FLG 44 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta duran İrfan Kuşbacak idaresindeki 59 JA 303 plakalı kamyona arkadan çarptı. verilmesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Hasar gören kamyonet içinde sıkışan Orhan Dağ itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralanan Orhan Dağ ve hafif yaralanan İrfan Kuşbacak'a ilk müdahalede bulundu. Dağ ve Kuşbacak kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya kamyonet kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 2 yaralı

D-100 Karayolu, Erenler, Güncel

Kaynak: DHA


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