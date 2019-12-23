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Sakarya kamyonet, yol kenarında yürüyen çifte çarptı 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet, yol kenarında yürüyen çifte çarptı 1 ölü, 1 yaralıSakarya'nın Serdivan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce iki otomobile ardından yol kenarında yürüyen Asiye- Ali Sazoğlu çiftine çarptı.

23.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:20
Kamyonet, yol kenarında yürüyen çifte çarptı 1 ölü, 1 yaralı
'nın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce iki otomobile ardından yol kenarında yürüyen Asiye- Ali Sazoğlu çiftine çarptı. Ali Sazoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Asiye Sazoğlu, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bağlar Caddesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Rampa aşağı inen Aygün Kocacenk yönetimindeki 54 ZK 117 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, önce iki otomobile ardından yol kenarında yürüyen Asiye- Ali Sazoğlu çiftine çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Kocacenk, olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler, polisi ve sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Ali Sazoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sazoğlu'nun cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna götürüldü. Yaralanan Asiye Sazoğlu'na ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü Aygün Kocacenk'in Serdivan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim olduğu öğrenildi.
Sakarya kamyonet, yol kenarında yürüyen çifte çarptı 1 ölü, 1 yaralı

Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA


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