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Sakarya kar maskeli hırsız yakalandı

Kar maskeli hırsız yakalandıAdapazarı'nda, bir iş yerine giren maskeli hırsız laptop ve 300 TL para çaldı.

12.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:54
Kar maskeli hırsız yakalandı
'nda, bir iş yerine giren maskeli hırsız laptop ve 300 TL para çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek Irak uyruklu Nabel Falah H.H.'yi (18) yakaladı.
Adapazarı'nda gece bir iş yerine giren hırsız, laptop ve 300 TL para çaldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri iş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızın kimliğini belirledi. Polis şüphelinin saklandığı evi tespit ederek baskın düzenledi. Irak uyruklu Nabel Falah H. H. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Nabel Falah H. H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sakarya kar maskeli hırsız yakalandı

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA


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