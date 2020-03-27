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SAKARYA Karantina altındaki TIR sürücüsü, devlete teşekkür etti

Karantina altındaki TIR sürücüsü, devlete teşekkür ettiSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bulunan Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdunda karantina altında tutulan TIR sürücüsü Rıdvan Karakaş, devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek teşekkür etti.

27.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:18
Karantina altındaki TIR sürücüsü, devlete teşekkür etti
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bulunan Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdunda karantina altında tutulan TIR sürücüsü Rıdvan Karakaş, devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek teşekkür etti. Ukrayna'dan Karasu Limanı'na gelen 88 TIR sürücüsü, Serdivan'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 5 gündür karantina altında tutulan ve sağlık durumları kontrol edilen sürücüler tek kişilik odalarda bekletilirken, yurtların önünde acil durum için 112 Acil ekibi bekletiliyor. 5 gün önce yurda getirildiği otobüsten Türk Bayrağı ile inen Rıdvan Karakaş bugün hava almak için balkona çıktı. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Rıdvan Karakaş'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çekilen egzersiz videolarını izleyerek egzersiz yapmasını tavsiye etti. Ailesinin Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşadığını belirten ve kendisine soru yönelten basın mensuplarının sorularını cevaplayan Rıdvan Karakaş, 'Devletimiz sağ olsun, her şeyimizi veriyor. Alınan bu önlem güzel bir önlem. Kendi ailemizden ziyade milletimiz için yapılmış bir önlem. 88 kişiyle yolculuk yaptık, bu yüzden böyle karantina altındayız. Kendi ailemden ziyade başka bir vatandaşa sıçramasına sebep olursak bunu vicdan azabı var. Burada dinleniyoruz aslında, tek sorun yalnız kalmak' dedi.
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SAKARYA Karantina altındaki TIR sürücüsü, devlete teşekkür etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Serdivan, Sakarya, Güncel

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SAKARYA Karantina altındaki TIR sürücüsü, devlete teşekkür etti

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