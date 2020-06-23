SAKARYA Karasu'da yağmur yağdı, sahil boş kaldı

Karasu'da yağmur yağdı, sahil boş kaldıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde yağmur yağışı etkili olurken, tatilcilerin akın ettiği sahil boş kaldı.

23.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:39
Karasu'da yağmur yağdı, sahil boş kaldı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yağmur yağışı etkili olurken, tatilcilerin akın ettiği sahil boş kaldı.
Karasu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı bölgelerde yollar sularla kaplanırken, asfaltta çökmeler oldu. Tatilcilerin akın ettiği sahil ise şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle boş kaldı. Cankurtaranlar rüzgar etkili olmadan önce uyarıda bulundu. Denizde bulunan kişiler denizden çıkartıldı. Yağmur yağışı nedeniyle sahildeki şemsiye ve şezlonglar hasar görmemesi için kaldırıldı. SAKARYA Karasu’da yağmur yağdı, sahil boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karasu, Güncel, Haber

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