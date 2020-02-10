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Sakarya kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçti

Kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçtiSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan (39) toprağa verildi.

10.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:19
Kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçti
SAKARYA'nın ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan (39) toprağa verildi. Ali Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın kazadan bir süre sonra kardeşinin hayatını kaybettiğinden habersiz olay yerinden geçtiği öğrenildi.
Kaza dün gece saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaptan'a önce otomobil, ardından da arkadan gelen TIR çarptı. Ali Kaptan olay yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve bir kız çocuğu babası Kaptan'ın cenazesi bugün Akyazı Osmanbey Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ OLAY YERİNDEN GEÇTİ
Dün gece olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede incelemede bulunurken, Ali Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın araçla olay yerinden geçtiği öğrenildi. Kamil Kaptan'ın ilerleyen trafikte kardeşinin kazada hayatını kaybettiğinden habersiz olay yerinden geçtiği belirtildi.
Sakarya kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçti

Serdivan, Güncel

Kaynak: DHA


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