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SAKARYA Kaybolan ineği için afiş bastırdı

Kaybolan ineği için afiş bastırdıSAKARYA'nın Kocaali ilçesinde bir çiftçi sokağa çıkma yasağı akşamı kaybolan ineği için bastırdığı afişleri tüm ilçeye dağıttı.

05.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:00
Kaybolan ineği için afiş bastırdı
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde bir çiftçi sokağa çıkma yasağı akşamı kaybolan ineği için bastırdığı afişleri tüm ilçeye dağıttı.
Kocaali Yenimahalle'de yaşayan Ertuğrul Alemdar (38), 3 gün önce evlerinin önünden kaybolan simental cinsi 6 aylık düvesi için bastırdığı el afişlerini arkadaşlarının yardımıyla ilçenin birçok noktasında dağıttı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ineğini görenlerden yardım isteyen Ertuğrul Alemdar, ineğinin çalınmış olması ihtimaline karşı olarak durumu jandarmaya da bildirdi.
Ertuğrul Alemdar, 'Bastırdığımız broşürleri arkadaşlarımın yardımıyla dağıttık. En son Kirazlı yolu üzerinde görülmüş. Görenlerin, duyanların insaniyet namına bana haber vermesini istiyorum. Kimsenin malı kimseye yaramaz' dedi. SAKARYA Kaybolan ineği için afiş bastırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaali, Güncel, Haber

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