Sakarya Kereste Yüklü Kamyonette Yatarak Yolculuk Yaptı

Kaynak: DHA

Kereste yüklü kamyonette yatarak yolculuk yaptıSakarya'da kereste yüklü kamyonetin kasasında yatarak yolculuk yapan inşaat işçisinin rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.Adapazarı Çevre Yolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında inşaat kalıp malzemelerinin üzerine yatan inşaat işçisini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Trafikte seyir halinde olan kamyonetin üzerinde ellerini başının arkasına koymuş halde yolculuk yapan işçinin rahatlığı pes dedirtti. Kamyonetin kasasına yatan kişiyi cep telefonu ile görüntüleyen kişi, Çok mutlu değil mi orada İnanmıyorum, yurdum insanı gibi yorumlarda bulundu.