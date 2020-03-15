SAKARYA Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga 2 yaralı
Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralıSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.
15.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:50
Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Serdivan Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Dükkan sahibi Rıfat S. yanında Mehmet İ. ile beraber kiracısı Feridun G.'nin işlettiği restorana geldi. Feridun G. ile Rıfat S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye fırlatması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı. Arbede sırasında Feridun G., Mehmet İ.'yi bıçaklarken, Rıfat S. ise darbedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Feridun G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Serdivan Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Dükkan sahibi Rıfat S. yanında Mehmet İ. ile beraber kiracısı Feridun G.'nin işlettiği restorana geldi. Feridun G. ile Rıfat S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye fırlatması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı. Arbede sırasında Feridun G., Mehmet İ.'yi bıçaklarken, Rıfat S. ise darbedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Feridun G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SAKARYA Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga 2 yaralı
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