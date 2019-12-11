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Sakarya kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi-2

Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemiSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesi çıkarıp, kapıları tırmaladığı iddiasıyla öğrenciler eylem yaptı.

11.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:52
Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi
SAKARYA'nın ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesi çıkarıp, kapıları tırmaladığı iddiasıyla öğrenciler eylem yaptı. 'Kedi kız' lakabı taktıkları öğrencinin yaptıklarından korkan öğrenciler, kapılarını kilitleyebilmek için anahtar istedi. Eylem sırasında bir öğrenci bayıldı.
Hendek Akova Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dün gece yurdun önünde toplandı. Bir süredir yurdun içerisinde bir öğrencinin kedi sesleri çıkarıp, kapıları tırmaladığını, kapının altından 'Mır mır cadılar bayramı başlasın' yazılı notlar atıldığını iddia eden öğrenciler, yurdun önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'Kedi kız' lakabı taktıkları kişiden korkarken, yurt yönetimi öğrencilerle görüştü. Öğrenciler odalarının kapılarını kilitleyebilmek için 'Anahtar isteriz' diye bağırdı.
Yapılan ilk incelemede iddialarla ilgili bir delil bulamayan polisler, öğrenciler ve yurt yönetimiyle görüştü. Odalarını kilitlemek isteyen öğrencilere anahtarların verilmesini sağlayan polis ekipleri daha sonra yurttan ayrılırken, 1 öğrenci korktuğu için baygınlık geçirdi. Öğrenci hastaneye kaldırılırken, diğer öğrenciler yurda girdi.
Olay sosyal medyada paylaşılırken, öğrenciler 'Kedi kız' lakabı takılan kişiye karşı kapıların arkasına sandalye koydukları fotoğrafları paylaştı.
Sakarya kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi-2

Yurtlar Kurumu, Hendek, Güncel

Kaynak: DHA


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