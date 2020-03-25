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Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

Kocaeli, Karabük ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

25.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:49
Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri
Kocaeli , Karabük ve Sakarya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm uyarılara rağmen dışarı çıkarak hayatını riske atan vatandaşları uyarmak için bilgilendirme panoları hazırlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Evinde kal Kocaeli, aramızda ayrılık yeşermesin" mesajının yer aldığı panolar, kentin park, bahçe, meydan ve diğer birçok noktasındaki banklara yapıştırıldı.
Mesaj, billboard, pano ve bayraklarla da vatandaşlara iletildi.
Karabük
Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara yardım amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.
Ekipler, vatandaşların gıda, ilaç ve banka ile resmi işlem gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde kalmanın sağlık açısından hayati önemi bulunduğunu vurguladı.
Öte yandan, Safranbolu Belediyesince oluşturulan destek grubu da ilçedeki yaşlılara ulaşarak yardım ediyor.
Sakarya
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde zabıta ekipleri, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapalı olup olmadığını denetliyor.
Vatandaşların sıklıkla kullandığı marketler de halk sağlığının korunması amacıyla kontrol ediliyor. Marketlerde müşterilerin sosyal mesafe kuralına göre ağırlanması için işletme sahiplerini bilgilendiren ekipler, hijyene de riayet edilmesini istiyor.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptığı açıklamada, kontrollerde, yürürlüğe giren genelge kapsamında herhangi olumsuz durumla karşılaşılmadığını bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya, Karabük, Kocaeli, Güncel

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