Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

23.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:08
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
Sakarya , Kocaeli ve Zonguldak 'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sakarya'da, kentin en işlek olduğu Demokrasi Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi ile ana arterler ve sokakların boş olduğu görüldü.
Polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, kısıtlamaya uygun davrandığı gözlendi.
Kocaeli
Kocaeli'de şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.
Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma, Fevziye ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.
Zonguldak

Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.
Vatandaşların sınırlandırmaya uygun davrandığı, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmadığı görüldü.
Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood’lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Haberler ›› Güncel ››Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: Husumetlisine silahla saldırdı - Haber 12:14: Yaani 23 Nisan'ı unutmadı - Haber 12:14: İlkokul öğrencilerinden video konferanslı 23 Nisan kutlaması - Haber 12:14: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Ramazan ayı mesajı - Haber 12:14: Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan'da görsel şölen sunuyor - Haber 11:21: Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var - Haber 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi 09:57: İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu - Haberler 09:27: Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı - Haberler 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber