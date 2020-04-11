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Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta, İçişleri Bakanlığınca ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu.

11.04.2020 01:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:25
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
Sakarya , Kocaeli ve Zonguldak 'ta, İçişleri Bakanlığınca ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu.
Sakarya'da, kentin en işlek olduğu Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi ile ana arterler ve sokakların boş olduğu görüldü.
Polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine dönerek yasağa uydukları gözlendi.
Kocaeli
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından kentteki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Polis ekiplerinin, kentin işlek yerleri ile ara sokaklarda devriye attığı görüldü.
Sokağa çıkma yasağının başlama saatine yakın bazı vatandaşların telaşla evine gitmek istediği gözlendi.
Öte yandan kentteki camilerden yapılan anonslarda, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu geceden itibaren iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu süreçte fırınlar açık olacak ve fırıncılar mahallelere ekmek getirip sizlere ulaştıracaktır. Sağlınız için lütfen evlerinizde kalınız."
Zonguldak
Kentte yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.
Yasağa ilk dakikalardan itibaren uyan vatandaşlar market, fırın, manav ve bakkallarda oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine kapandı.

Boş olduğu gözlenen cadde ve sokaklarda, polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüklerini görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Güncel
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