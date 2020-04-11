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Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:35
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sakarya , Kocaeli ve Zonguldak 'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sakarya'da, kentin en işlek olduğu Demokrasi Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi ile ana arterler ve sokakların boş olduğu görüldü.
Polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, yasağa uygun davrandığı gözlendi.
Kocaeli
Kocaeli'de kentin işlek bölgelerinden olan Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Kent Meydanı ile sokakların sakin olduğu görüldü.
Yasağın başlamasının ardından caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamındaki çalışanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermedi.
Bazı fırın çalışanları araçlarla vatandaşlara ekmek satışı yaptı. Polis ekipleri, kent genelinde devriye atmak suretiyle kontrolleri sağlarken vatandaşlar yasağa uygun davrandı.
Zonguldak
Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önü ile yoğun nüfus barındıran Ereğli ilçesinde sessizlik hakim oldu.
Vatandaşların yasağa uygun davrandığı, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
İstisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermeyen ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Güncel
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