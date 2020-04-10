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Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:46
Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri
Sakarya , Kocaeli , Zonguldak ve Bolu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini artırdı.
Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulamalar yapan ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları ile ilçelerde dezenfeksiyonu sürdürüyor.
Kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgeleri ile ilçelerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarına dezenfektan otomatı yerleştirdi.
Kocaeli
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığı atölyelerde, siperlikli maske üretimi sürdürülüyor.
Günde yaklaşık 250 maske üretim kapasitesine ulaşan gençlik merkezleri, bunları başta sağlıkçılar olmak üzere emniyet, özel sektör ve karantina yurtlarında çalışanlara ulaştırıyor.
Kentteki gençlik merkezlerinde, bugüne kadar 2 bin siperlikli maske üretimi yapıldı.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, paket servisi veya "gel al" yöntemiyle çalışan işletmeleri denetledi.
- Zonguldak
Zonguldak'ta ilçeler arası geçişlerin sınırlandırılmasının ardından şehrin giriş ve çıkışında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında denetimler devam ediyor.
Bariyer ve dubalarla yolu kapatan ve belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmeyen ekipler, kimlik kontrolü ve ateş ölçümü de yapıyor.
Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda vatandaşları sokağa çıkmamaları için uyarıyor.
Bolu
Bolu'da kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor.
Bariyerlerle kapatılan caddeye girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri için uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması tavsiyesinde de bulunuyor.
İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de kontrol altında tutuluyor. Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Bolu Belediyesi ekipleri, mobil hizmet aracıyla, vatandaşların bazı işlemlerini buradan yapabilmesine imkan sağlıyor.

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde kurulan halk pazarında da koronavirüs önlemleri alındı. Belediye Başkanı Tahsin Özcan, pazar esnafını uyararak, maske ve eldiven dağıtımı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Güncel
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