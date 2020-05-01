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SAKARYA Koronavirüs karavana olan talebi arttırdı

Koronavirüs karavana olan talebi arttırdıSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde karavan üreten şirketin yönetim kurulu üyesi Müjgan Başoğlu, karavanın herkesin hayali olduğunu, koronavirüs salgını sürecinde hayallerini öne alanlar nedeniyle siparişlerde artış olduğunu belirtti.

01.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:39
Koronavirüs karavana olan talebi arttırdı
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde karavan üreten şirketin yönetim kurulu üyesi Müjgan Başoğlu, karavanın herkesin hayali olduğunu, koronavirüs salgını sürecinde hayallerini öne alanlar nedeniyle siparişlerde artış olduğunu belirtti. Başoğlu, 4 kişilik karavanın 40-45 bin lira civarında olduğunu söyledi.
Yaz tatili planı yapan bazı vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kalabalık oteller yerine tercihlerini karavanlardan yana kullandı. Salgın nedeniyle yarı zamanlı çalışan karavan üreticileri, telefonla sipariş alırken sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası yolculuk kısıtlamaları nedeniyle üretimini yaptıkları araçları müşterilerinin kapılarına teslim etmeye başladı. Son 40 günde yüzde 60'a yakın artış gösteren talebe cevap vermek isteyen karavan üreticiler, 6 haftada karavanı teslim ediyor. Karavan kiralamak isteyen vatandaşlar ise şimdiden tarihleri doldurdu.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 1996 yılından itibaren faaliyet gösteren Sally Karavan Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Müdürü Müjgan Başoğlu, "Karavan çoğunlukla kendi mahremiyetine sahip olmak isteyenlerin seçeneği. Sally Karavan'ın da bu konuda ürün yelpazesi oldukça fazla. Karavan, bize gelen veya gelmeyen herkesin hayali. Karavan ulaşılamaz gibi gösteriliyor, ancak şuan 4 kişilik bir karavan 40 ila 45 bin TL civarında. Karavan herkesin hayali zaten, bu süreçte insanlarda hayallerini biraz daha öne aldılar. Bizde de artış oldu." dedi.
Pandemi sürecinde de üretime devam ettiklerini ifade eden Müjgan Başoğlu, "Pandemi döneminde olsak bile biz üretimlere devam ediyoruz. Hem yurt içindeki müşterilerimiz için hem de ihracatlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt içindeki müşterilerimizin araçlarını taşıma şirketleriyle evlerine kadar teslim ediyoruz. Bu noktada bu sene karavan düşünmeyen ya da henüz adım atmaya çekinen diğer karavan gönüllüleri için 2007 yılından beri faaliyet gösteren Sally Rent-a Caravan şirketimizle vatandaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. Müşterilerimiz karavanı deniyorlar ve akıllarındaki soru işaretleri kalkıyor." diye konuştu. SAKARYA Koronavirüs karavana olan talebi arttırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Arifiye, Sakarya, Güncel, Haber

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