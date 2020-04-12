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SAKARYA Koronavirüs tedavisiyle iyileşen Resmiye nine, beyin kanamasından öldü

Koronavirüs tedavisiyle iyileşen Resmiye nine, beyin kanamasından öldüSAKARYA'da, koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

12.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:28
Koronavirüs tedavisiyle iyileşen Resmiye nine, beyin kanamasından öldü
SAKARYA'da, koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart'ta kaldırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Işık'ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık'ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi'nde toprağa verilecek. SAKARYA Koronavirüs tedavisiyle iyileşen Resmiye nine, beyin kanamasından öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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