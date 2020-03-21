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SAKARYA Koronavirüse karşı saflarda boşluk bırakıldı

Koronavirüse karşı saflarda boşluk bırakıldı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zehra Bulat (76) yaşamını yitirirken, koronavirüse karşı tedbir amaçlı saflarda boşluk bırakılarak cenaze namazı kılındı.

21.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:40
SAKARYA Koronavirüse karşı saflarda boşluk bırakıldı

Koronavirüse karşı saflarda boşluk bırakıldı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zehra Bulat (76) yaşamını yitirirken, koronavirüse karşı tedbir amaçlı saflarda boşluk bırakılarak cenaze namazı kılındı. Akyazı'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında defin işlemleri vefat edenin ikamet ettiği adrese görevli imamların gelmesi ve cenaze namazı kıldırmasıyla yapılıyor. Akyazı'da, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Zeynep Bulat'ın cenaze namazında tedbir alınarak, boşluklar bırakılarak saf tutuldu. Ömercikler Mahallesi'ndeki ailenin evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Bulat toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Akyazı, Güncel

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