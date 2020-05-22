SAKARYA Koronavirüsü yenerek kızıyla kucaklaşan anne: Bu kadar içten bir karşılama beklemiyordum

Koronavirüsü yenerek kızıyla kucaklaşan anne: Bu kadar içten bir karşılama beklemiyordumADAPAZARI'nda, 23 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek kızıyla kucaklaşan Emine Tenkoğlu (28), kızıyla ilk defa bu kadar uzak kaldığını belirterek, "Geldiğimde böyle bir tabloyla...

22.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:17
Koronavirüsü yenerek kızıyla kucaklaşan anne: Bu kadar içten bir karşılama beklemiyordum
ADAPAZARI'nda, 23 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek kızıyla kucaklaşan Emine Tenkoğlu (28), kızıyla ilk defa bu kadar uzak kaldığını belirterek, "Geldiğimde böyle bir tabloyla karşılaşacağımı biliyordum ama bu kadar içten bir karşılama beklemiyordum" dedi.
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na ait bir yurtta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Emine Tenkoğlu, yapılan 'Covid-19' test sonucunun pozitif çıkması sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada yapılan ilk tedavi sonrası Arifiye'de öğrenci yurdunda izolasyona alınan Emine Tenkoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından evine döndü. Emine Tenkoğlu kendini evinin önünde karşılamak için en güzel elbiselerini giyen kızı 3,5 yaşındaki kızı Masal Mina'ya hasretle sarıldı.
Kızının yaptığı sürprizle büyük mutluluk duyan Emine Tenkoğlu, "23 gün zor bir süreçten geçtim ve evladımdan ilk kez bu kadar ayrı kaldım. Geldiğimde böyle bir tabloyla karşılaşacağımı biliyordum ama bu kadar içten bir karşılama beklemiyordum. Sosyal medya hesabımda paylaştığım bu video kısa sürede yayılınca tüm Türkiye'deki tanıdığım ya da tanımadığım çok sayıda kişiden olumlu dönüşler aldım. Gerçekten ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, rabbim tüm şifa bekleyenlere şifa versin. Zaten ben 1 haftalık süreçte tüm belirtileri gösterince test yapıldı ve test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim ve tedavi oldum." dedi.
"ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR, EVDE KALSINLAR"
Görev yaparken aldığı tüm önlemlere rağmen koronavirüse yakalandığını belirten Emine Tenkoğlu, "Bizim insanlarımız şuan bile bana geçmiş olsuna gelmek istiyorlar. İnsanlarımız maske takıyoruz ve yeter sanıyorlar ama gerçekten öyle değil. Ben görev yaparken tüm koruma kıyafetlerimi giyiyordum ama buna rağmen yakalandım. Çok dikkatli olsun insanlar ve gerçekten evde kalsınlar." diye konuştu. SAKARYA Koronavirüsü yenerek kızıyla kucaklaşan anne: Bu kadar içten bir karşılama beklemiyordum

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sakarya, Anne, Güncel, Haber

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