Sakarya Kredi Kartını Kopyaladılar, Mesaj Gelince Şikayette Bulundu

13 Kasım 2018 Salı 16:01



13 Kasım 2018 Salı 16:01

Kredi kartını kopyaladılar, mesaj gelince şikayette bulunduADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI'nda, 32 yaşındaki Mesut Sarıgül'ün kredi kartı bilgilerini kopyalayan dolandırıcılar, başkalarının faturalarını ödeyip kişileri arayarak, Yanlışlıkla faturanızı ödedik diyerek parayı aldı. Bankadan gelen mesajla şaşıran Mesut Sarıgül, dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.Adapazarı'nda yaşayan Mesut Sarıgül kredi kartından başkalarına ait faturaların ödendiğini telefona gelen mesajla öğrenince şok oldu. Mesut Sarıgül polise giderek şikayette bulundu. Dolandırıldıklarını telefona gelen mesajla öğrendiklerini belirten Mesut Sarıgül, yapılan ödemeyi son anda iptal ettirdiğini belirterek, Bizim bilgimiz dışında kartımızı kullanmışlar. Borç mesajı geldi, biz de kontrol ettik. Kartımızın detaylarına baktık ve bir bakiyenin kullanıldığını gördük. Bunun hakkında suç duyurusunda bulunduk, bankaya da karakola da. 350 lira kullanmışlar, haricinde 10'ar gün arayla 400'er lira çekmeye çalıştılar ve biz bunu iptal ettik. Kartımızı ya bir ATM'den ya da bir marketten kopyalamışlar. Çünkü başka türlü kopyalama olanakları yok. Kartımızdan kullandıkları sistemle farklı kullanıcıların telefon faturalarını ödemişler. Yüksek miktarda kullanan telefon kullanıcılarının faturalarını ödeyerek kredi kartındaki parayı nakite çevirmişler. Polis araştırıyor. dedi.Mesut Sarıgül dolandırıcıların uyguladığı yöntemi ise şöyle anlattıKartımıza bir borç geldi. Biz de doğal olarak baktığımızda farklı bir numaranın borcunun ödendiğini gördük. Bu kişiyi aradım, jandarma emekli albay çıktı. Kredi kartı ile borcun ödendiğini söyleyerek, 'Paramızı iade eder misiniz' diyerek hesap numarası atmışlar. O da geri göndermiş. Kişi de mağdur, biz de mağdur. Parayı bu şekilde nakite çeviriyorlar. Yüksek tutarlı telefon numaralarını seçiyorlar. Kredi kartı kullanan herkes dikkatli olsun, en azından 2-3 günde bir hesap hareket dökümüne baksın. Ne gitmiş ne gelmiş buna baksınlar. Ufak ufak alıyorlar anlaşılmıyor.