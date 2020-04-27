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SAKARYA Kuşlar uçana kadar traktörünü çalıştırmayacak

Kuşlar uçana kadar traktörünü çalıştırmayacakSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, traktöründeki kuş yuvası içerisinde yavruları gören Cengiz Erdinç Kösemen, traktörü yavrular yuvadan uçup gidene kadar çalıştırmama kararı aldı.

27.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:41
Kuşlar uçana kadar traktörünü çalıştırmayacak
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, traktöründeki kuş yuvası içerisinde yavruları gören Cengiz Erdinç Kösemen, traktörü yavrular yuvadan uçup gidene kadar çalıştırmama kararı aldı.
Sapanca'nın İlmiye Mahallesi'nde oturan, mahallenin eski muhtarı olan Cengiz Erdinç Kösemen, bahçesindeki işleri için bir süredir kullanmadığı traktörünü çalıştırmak istediği sırada içerisinde 4 tane yavrunun olduğu kuş yuvasını gördü. Cengiz Erdinç Kösemen traktörün motor bölümündeki kuşların yuvadan uçup gidene kadar aracı çalıştırmama kararı aldı.
Kösemen, yavruları görünce çok şaşırdığını, traktörünü ara sıra ihtiyaç olduğunda kullandığını ve yaklaşık 1 aydır traktörünü kullanmadığını söyledi. Traktörü çalıştırmadan önce genel kontrol yaptığı sırada yuvayı ve yavruları gördüğünü belirten Kösemen, 'Her yer ağaçlık ve bir sürü yuva yapılacak yer varken gelip traktörün kuyruk milinin arkasına yuva yapmışlar. Bunda da bir hayır vardır dedim. Bu yüzden yavrular büyüyüp yuvadan uçana kadar traktörümü çalıştırmayacağım' dedi. SAKARYA Kuşlar uçana kadar traktörünü çalıştırmayacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Sapanca, Güncel, Haber
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