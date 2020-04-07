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Sakarya kuyumcular ve döviz büroları haftada iki gün hizmet verecek

Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandı.

07.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:12
Sakarya kuyumcular ve döviz büroları haftada iki gün hizmet verecek
Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandı.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar birçok tedbirin alındığı belirtildi.
Açıklamada, Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği'nin Valiliğe müracaat ederek kendilerine bağlı iş yerlerini belirli periyotlarla kapalı tutarak sürece katkı sağladıklarını, yurt dışı kaynaklı döviz ve altın hareketinin kaçınılmaz bir şekilde bulaş riski taşıdığı kaygılarını ileterek belli periyotlarda derneklerine bağlı iş yerlerinin kapalı olmasının uygun olacağını ilettiklerine yer verildi.
Açıklamada, Sakarya'ya giriş çıkışların yasaklanmasının da göz önünde bulundurularak kurulda şu kararın alındığı bildirildi:
"Sakarya il genelinde tüm kuyumcular ile döviz bürolarının 30 Nisan akşamına kadar her haftanın pazartesi ve perşembe günleri 11.00-17.00 saatlerinde açık kalması, haftanın diğer günleri kapatılmasına karar verilmiştir."
Karara ilişkin denetimlerin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüleceği ve gerektiğinde 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre üst sınırdan işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sakarya kuyumcular ve döviz büroları haftada iki gün hizmet verecek - Haberler

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