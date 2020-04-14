Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SAKARYA-Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılarSAKARYA'da yaşayan Mısra ve Hüseyin Aydın kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:46
Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar
SAKARYA'da yaşayan Mısra ve Hüseyin Aydın kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Arifiye Neviye Mahallesi'nde yaşayan Mısra (9) ve Hüseyin Aydın (12) kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlama kararı aldı. Anne Özge Aydın, Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, bağış yapma isteklerini iletti. Mısra ve Hüseyin Aydın, evlerine gelen polise kumbaralarında biriktirdikleri parayı verdi. 152 TL'yi teslim alan polisler, bankaya giderek kampanyaya bağışladı. SAKARYA-Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hüseyin Aydın, Arifiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı Haberler
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Haberler
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
Haberler ›› Güncel ››SAKARYA-Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: Japonya'da 13 kişi daha korona virüsüne yenik düştü - Haber 17:26: Başakşehir Belediyesi'nden esnafa yüz koruyucu siperlik maske - Haber 17:26: Evde kalanlara moral ve motivasyon veriliyor - Haber 17:26: Vali Ayhan: "66 hastamız taburcu edildi" - Haber 17:25: Iğdır'ın Halfeli beldesindeki 1 sokak karantinaya alındı - Haber 17:09: TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak - Haber 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler 15:45: Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle - Magazin