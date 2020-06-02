SAKARYA Lastiği sökemeyince ateşe verdi

Lastiği sökemeyince ateşe verdiSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Hamza Uğur, bahçe sulamasında kullandığı su tankerinin lastiğini sökemeyince sinirlenerek lastiği ateşe verdi.

02.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:22
Lastiği sökemeyince ateşe verdi
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Hamza Uğur, bahçe sulamasında kullandığı su tankerinin lastiğini sökemeyince sinirlenerek lastiği ateşe verdi.
Karasu Paralı Mahallesi'nde yaşayan Hamza Uğur tarlasını sulamak için su tankerini devreye sokmak istedi. Hamza Uğur ve oğlu, tankerin bir tekeri bozuk olunca tekeri değiştirmek istedi. Yaklaşık 3 saat süreyle tekerin bijonlarını sökmek isteyen Hamza Uğur, bunu başaramayınca öfkelenerek benzin döküp lastiği ateşe verdi. Oğlu bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada yayınlandı. SAKARYA Lastiği sökemeyince ateşe verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karasu, Güncel, Haber

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