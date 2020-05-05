Haber, Son Dakika, Haberler

SAKARYA Mağazada mahsur kalan kediyi besledi

Mağazada mahsur kalan kediyi beslediSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kapalı bir mağazanın içinde mahsur kalan kediyi fark eden esnaf, kağıdın üzerine mama koyarak kapının altından kediyi besledi.

05.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:21
Mağazada mahsur kalan kediyi besledi
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kapalı bir mağazanın içinde mahsur kalan kediyi fark eden esnaf, kağıdın üzerine mama koyarak kapının altından kediyi besledi.
Akyazı'da esnaflık yapan Şeref Tekin, İnönü Mahallesi Değirmenler Caddesi üzerindeki dükkanını açmak için gittiğinde komşusunun dükkanı içinde mahallede baktıkları kedinin olduğunu fark etti. Şeref Tekin koronavirüs nedeniyle dükkanların geç açılması sebebiyle komşusunun dükkanında mahsur kalan kediyi kağıdın üzerine mama koyarak kapı altından besledi. Dükkan sahibinin gelmesiyle kedi dışarı çıktı.
Şeref Tekin, "Sabah saatlerinde dükkanımızı açtık. Sokak hayvanları için mama bulunduruyoruz. Bir hamile kedimiz var ve yan dükkanda mahsur kaldığını gördüm. Koronavirüs nedeniyle dükkanlar geç açılıyor diye kapının altından mama vererek besledim. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, bunlar dilsiz hayvanlar olduğu için bunların vebali çok büyük." dedi. SAKARYA Mağazada mahsur kalan kediyi besledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şeref Tekin, Akyazı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haberler
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu’ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM’ler değil Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Suriye ekonomisinin yüzde 60’ını elinde bulunduran kuzen, Esed’e meydan okudu Haberler
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Haberler››Güncel››SAKARYA Mağazada mahsur kalan kediyi besledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılaydan iftar - Haber 21:30: Mali'deki silahlı saldırılarda ocak mart arasında 380 sivil öldürüldü - Haber 21:28: Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Haber 21:26: Hamas: İsrail ile esir takası müzakerelerinde ilerleme yok - Haber 21:25: Japonya'da 5.0 büyüklüğünde deprem - Haber 21:23: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum - Haber 21:03: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber 14:27: Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü - Haberler