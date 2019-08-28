Haberler» Güncel» Haber

Sakarya mahallesinde asfalt çalışmaları başladı

Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi Koyunbaba Mevkii'nde yol çalışmasına başladı.

28.08.2019 15:29 Sakarya mahallesinde asfalt çalışmaları başladı
Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi Koyunbaba Mevkii'nde yol çalışmasına başladı.

Bölgede alt yapı ve üst yapı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Koyunbaba Mevkii'nde 1 kilometrelik yolda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşların konforlu ve kaliteli hizmet alması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Çalışmalarımızı görmek için teknik ekibimle birlikte sahada yerinde inceleme yapıyoruz. Bugün de Sakarya Mahallemizdeyiz. Yeni oluşan yerleşim yerine imarlı yolun alt yapı çalışmalarıyla birlikte yapılmasına başlandı. İnşallah burayı da vatandaşlarımız yerleşim yeri olarak kullanacak. Dolayısıyla burada mevcutta bulunan yurt ve konutların ulaşımını sağlamak için yol çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve seri bir şekilde evlerine ulaşması için çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarım sağ olsun gece-gündüz emek veriyorlar. Kendilerine emekleri için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Sakarya Mahallesi, Melikgazi, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20   Denizli'de sahte 4 bin sterlin ele geçirildi
18:20   Dedesi ile balık tutmaya giden Suriyeli çocuk barajda boğuldu
18:20   Konya Ovası'nın 100 yıllık rüyası gerçek oldu
18:20   Türkiye altın rezervi sıralamasında 18'inci sıraya yükseldi
18:20   İzmir'de orman yangını
18:19   Emine bulut'u öldüren eski koca, 9 ekim'de hakim karşısında (2)
18:18   Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü tarlada