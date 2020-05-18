SAKARYA Makedonya'daki aile, koronavirüs tedavisi için yardım istedi

Makedonya'daki aile, koronavirüs tedavisi için yardım istediMAKEDONYA'da kuaförlük yapan ve 1 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan Cüneyt Aktaş (38), sosyal medyada yayınladığı video ile Türkiye'den yardım istedi.

18.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:02
Makedonya'daki aile, koronavirüs tedavisi için yardım istedi
MAKEDONYA'da kuaförlük yapan ve 1 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan Cüneyt Aktaş (38), sosyal medyada yayınladığı video ile Türkiye'den yardım istedi. Aktaş ailesi ile görüşülürken, ailenin Sakarya'daki akrabaları müjdeli haber için beklemeye başladı. Sakarya'da kuaförlük yapan Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti gezi için gittikleri Makedonya'da hayatlarına devam etme kararı aldı. Rahatsızlanarak hastaneye giden Cüneyt Aktaş koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medyada yayınladığı videoyla yardım istedi. Cüneyt Aktaş videoda, 'İki gündür hastanedeyim. Öksürük çok fena, içim acıyor. Eşim ve çocuklarım evde. Onlar da pozitif, onlar için endişeleniyoruz. Türkiye'de tedavi olmak istiyoruz. Eğer elinizden gelen bir şey varsa bizi Türkiye'ye aldırın lütfen.ö dedi. Yardım çağrısı sonrası Makedonya Başkonsolosluğu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek devreye girdi. Cüneyt Aktaş, Fikriye Aktaş (33) ve kızları 11 yaşındaki Tuana ile 10 yaşındaki Defne Aktaş ve Sakarya'da yaşayan yakınları müjdeli haberi beklemeye başladı. Fikriye Aktaş'ın Adapazarı'nda yaşayan halası İlmiye Akça, 'Çocuklarımız burada kuaför işletiyorlardı, 1 yıl önce Makedonya'ya gidip yerleştiler. Yeğenimin eşi koronaya yakalanmış, hastanede tedavi altındaymış. Yeğenim de 2 çocuğuyla birlikte evde karantinadaymış. Bizler Cumhurbaşkanımızdan istirham ediyoruz, rica ediyoruz çocuklarımızı Türkiye'ye getirsinler. Orada tek başına olmasınlar, buraya getirilsinler. Burada gözümüzün önünde olsunlar, kendi topraklarında tedavi görsünler. Annesi perişan, kardeşleri perişan. Çocuklarımızı yanımızda istiyoruz.ö diye konuştu. Ablası, eniştesi ve yeğenlerinin Türkiye'ye getirilmesini isteyen Hamit Recepoğlu ise, 'Yaklaşık 1 hafta önce hastaneye gitmişler, koronavirüsten şüphelenmeyip geri göndermişler. Yeniden hastaneye gidince koronavirüs çıkmış eniştemde. Daha sonra ablam ve yeğenlerime test yapıldı ve onlarda da pozitif çıktı. Orada sağlık sistemi çok gelişmemiş, küçük bir ülke orası. Biraz endişeliyiz bu konu yüzünden, ablamın da durumu kötüleşmeye başladı. Kronik rahatsızlıklarının olması da bizi daha çok tedirgin ediyor. Türkiye getirilmelerini istiyoruzö dedi. SAKARYA Makedonya’daki aile, koronavirüs tedavisi için yardım istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Makedonya, Sakarya, Türkiye, Güncel, Haber

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