SAKARYA Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya otomotiv yedek parça ve beyaz eşya götürecek

Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya otomotiv yedek parça ve beyaz eşya götürecekMARMARAY'dan geçerek Avrupa'ya otomotiv yedek parçası ve beyaz eşya götürecek ilk tren, Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yola çıktı.

21.05.2020 21:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:21
Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya otomotiv yedek parça ve beyaz eşya götürecek
MARMARAY'dan geçerek Avrupa'ya otomotiv yedek parçası ve beyaz eşya götürecek ilk tren, Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yola çıktı.
Türkiye'nin ihracat potansiyeli açısından yeni bir dönemi başlatacak olan ve Avrupa'ya Sakarya'da üretilen otomotiv yedek parçaları ile beyaz eşya taşıyacak olan ilk tren, Marmaray'ı kullanarak Avrupa yolu tutacak. İlk olarak Sirkeci Garı'nda mola verecek olan tren buradan tekrar yola çıkarak Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya gidecek. Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yola çıkacak olan ilk tren, yapılan kontrollerin ardından saat 20.20 sıralarında hareket etti. Hareket öncesi görevliler erzaklarını iftar açmak için lokomotife götürürken, hareket öncesi yol güvenliği için kontroller yapıldıktan sonra tren yola çıktı. SAKARYA Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya otomotiv yedek parça ve beyaz eşya götürecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaray, Sakarya, Avrupa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32’ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı’nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
İzmir’de cami hoparlörlerinden ’Çav Bella’ çalınmasıyla ilgili CHP’li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
Haberler››Güncel››SAKARYA Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya otomotiv yedek parça ve beyaz eşya götürecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:16: DÜZCE Polis maske takmayan kişiyi uyardı, hakaret edip kaçmaya çalışınca gözaltına aldı - Haber 21:15: TÜMBİFED Kıbrıs'a 10 bin maske yardımı yaptı - Haber 21:15: Halep'teki evlerinde yangın çıkan aile yardım bekliyor - Haber 21:14: Karantina süreleri tamamlanan 157 kişi memleketlerine gönderildi - Haber 21:13: Yıkılan ahırın altında kalan 5 hayvan kurtarıldı, 2 büyükbaş telef oldu - Haber 21:10: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi - Haber 20:07: Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi - Haber 15:41: "Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi - Haberler 15:26: Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz - Ekonomi