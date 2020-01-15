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Sakarya merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti

Merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar ettiSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Mert Özdemir (41) evde merdiven korkuluklarını bağladığı ipe kendini asarak yaşamına son verdi.

15.01.2020 19:31 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:33
Merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti
SAKARYA'nın ilçesinde, Mert Özdemir (41) evde merdiven korkuluklarını bağladığı ipe kendini asarak yaşamına son verdi.
Serdivan İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Mert Özdemir, bugün öğle saatlerinde annesinin evden ayrılmasının ardından kendisini merdiven korkuluklarına bağladığı ipe astı. Yaklaşık 2 saat sonra eve dönen anne Ümran Özdemir oğlunun kendini astığını görünce çığlıklar attı. Eve gelen komşularının vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Mert Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.
Yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden ayrılarak ailesinin yanına taşınan ve işsiz olan Mert Özdemir'in bir süredir psikolojik destek aldığı öğrenildi. Özdemir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti

Serdivan, Güncel

Kaynak: DHA


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