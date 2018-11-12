Sakarya Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Sakarya
merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 5'i muvazzaf asker 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin Sakarya merkezli Ankara
, Konya
, Mersin
ve Kocaeli
'de düzenlediği operasyonlarda 5'i muvazzaf asker, Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile ihraç edilen 2 astsubay, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
(Remzi Şimşek/İHA)
Sakarya
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:41