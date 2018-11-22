Sakarya Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:22



22 Kasım 2018 Perşembe 11:22

Sakarya merkezli 7 ilde FETÖ'nün 'Mahrem Askeri Yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 asker gözaltına alındı.Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Sakarya merkezli İstanbul, İzmir, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Siirt toplam 7 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyon kapsamında sözleşmesi yenilenmeyen 1 teğmen, muvazzaf 7 astsubay ve 1 teğmen ile Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.Sakarya'ya getirilen şüphelilerin işlemleri il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sürerken firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA