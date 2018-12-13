Sakarya Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama

Sakarya
merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturma devam ediyor. FETÖ'nün mahrem yapılanması yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya, Ankara
, İstanbul
, Adıyaman
, Konya
, Malatya
, Artvin
ve Bursa
'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi örgüt hakkında bilgi verdiklerinden dolayı etkin pişmanlık yasasından dolayı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA
Sakarya
13 Aralık 2018 Perşembe 19:50