Sakarya merkezli "ByLock" operasyonunda 1 tutuklama
Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
16.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:30
Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Mart'ta Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1 kadın zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Mart'ta Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1 kadın zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi