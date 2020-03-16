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Sakarya merkezli "ByLock" operasyonunda 1 tutuklama

Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

16.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:30
Sakarya merkezli
Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Mart'ta Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1 kadın zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya, Güncel

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