Sakarya merkezli "ByLock" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
10.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.
Sakarya'da gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, Nevşehir ve Ankara'da yakalanan 2 zanlının kente getirileceği öğrenildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.
Sakarya'da gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, Nevşehir ve Ankara'da yakalanan 2 zanlının kente getirileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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