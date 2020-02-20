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Sakarya merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" operasyonu

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

20.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:28Sakarya merkezli FETÖ'nün
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden N.K. ve Y.K, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, A.D.K, E.S, M.M, M.T. ve Y.S. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sakarya'da 18 Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Sakarya, Sivas, Bursa ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen uzman çavuş A.D.K, uzman erbaşlar N.K. ve Y.K, astsubay E.S, görevinden istifa eden yüzbaşı M.M, emekli astsubay M.T. ve sözleşmesi yenilenmeyen uzman çavuş Y.S. yakalanmıştı.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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