Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 askeri personelden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden sözleşmesi uzatılmayan bir üsteğmen, bir muvazzaf teğmen ve bir muvazzaf astsubay tutuklandı.
Şüphelilerden 4 muvazzaf astsubay ile Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 2 askeri okul öğrencisi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Sakarya, İstanbul
, İzmir
, Düzce
, Kastamonu
, Muğla
ve Siirt
'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sözleşmesi yenilenmeyen 1 teğmen, muvazzaf 7 astsubay ve 1 teğmen ile Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alınmıştı.
Sakarya