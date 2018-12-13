Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya, Ankara
, İstanbul
, Adıyaman
, Konya
, Malatya
, Artvin
ve Bursa
'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından, şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 kişi etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.
Şüphelilerden 2'sini yakalama çalışmaları sürüyor.
Sakarya
13 Aralık 2018 Perşembe 18:16