Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında askeri personelin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilenlerinde olduğu 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Sakarya, Hakkari
, Uşak
ve Bolu
'da düzenlenen operasyonlarda 2'si örgütün "mahrem yapılanması"nda olduğu tespit edilen 3 muvazzaf astsubay, "ByLock" kullandığı tespit edilen bir mühendis ile meslekten ihraç edilen bir polis gözaltına alındı.
Sakarya'ya getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Sakarya
Kaynak: AA