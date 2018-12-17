17 Aralık 2018, 18:32
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Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında askeri personelin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında askeri personelin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilenlerinde olduğu 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya, Hakkari, Uşak ve Bolu'da düzenlenen operasyonlarda 2'si örgütün "mahrem yapılanması"nda olduğu tespit edilen 3 muvazzaf astsubay, "ByLock" kullandığı tespit edilen bir mühendis ile meslekten ihraç edilen bir polis gözaltına alındı.

Sakarya'ya getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Sakarya
Kaynak: AA