Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Sakarya, İstanbul
, Ankara
ve Eskişehir
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ/PDY üyelerine finans sağladığı, örgüt üyelerinin dirençlerini diri tutma ve yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde bulunduğu ileri sürülen 47 kişi gözaltına alındı.
Sakarya, Güncel
Kaynak: AA