SAKARYA Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyor

Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyorULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üretiminin tamamlandığını belirterek, 'En kısa zamanda raylara indirip testlere başlayıp yolcu taşıyacağız.

15.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:14
Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyor
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üretiminin tamamlandığını belirterek, 'En kısa zamanda raylara indirip testlere başlayıp yolcu taşıyacağız. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Ayrıca saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşa konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak yerli hızlı tren için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üretildiği Adapazarı'ndaki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) fabrikasını ziyaret etti. TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhami Kocaarslan'dan brifing alan Bakan Karaismailoğlu milli elektrikli treni inceledi.
Bakan Karaismailoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 'İlk defa ülkemizde yerli ve milli elektrikli tren setinin son aşamalarına şahitlik ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda raylara indirip testlere başlayıp yolcu taşıyacağız. Proje kapsamında ilk alt yapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama tesisleri 2019 yılında devreye alındı. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Ayrıca saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşa konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak yerli hızlı tren için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ar-Ge'deki genç arkadaşlarımız bu konuya odaklandılar. Tedarikçilerimiz yerlidir. Milli trenimiz sanayimizin gelişmesinde lokomotif görevi üstlenmiştir.' dedi
30 AĞUSTOS'TA TESTLER BAŞLIYOR
29 Haziran'da fabrika testlerinin ardından 30 Ağustos'ta ray ve yol testlerinin yapılmaya başlanacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
'Yerli milli tren projemiz markalaşma ve ihraç etme hedeflerimizin en önemlilerindendir. Kara, hava, deniz yollarımızla birlikte ulaşım notlarıyla bizlere hedef gösteren, yüreklendiren, desteklerini bizden hiç ayırmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Milli tren için çalışan herkese teşekkür ediyorum, bize bu milli gururu yaşattılar. İnşallah 29 Haziran'da tekrar buraya geleceğiz bütün arkadaşlarımız ile birlikte fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos'ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de bu yıl içerisinde de işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız.' . SAKARYA Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Güncel, Haber

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