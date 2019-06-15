SAKARYA Minibüs kayan toprağın içerisinde kaldı

Minibüs kayan toprağın içerisinde kaldı
SAKARYA'nın Geyve
ilçesinde, yağmur yağışı etkili olurken, heyelanda bir minibüs toprak içinde kaldı.
Geyve'de yağmur yağışı etkili oldu. Geyve Doğançay Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen bir minibüs kayan toprağın içerisinde kaldı. Toprak içine batan minibüsün şoförü O.K. araçtan çıkarıldı. O.K. yaralanmadan kurtulurken, yol ulaşıma kapandı. İş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölgede yağmur yağışı nedeniyle su baskınları da yaşandı.