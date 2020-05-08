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SAKARYA Muhtar tartıştığı kişiyi öldürdü

Muhtar tartıştığı kişiyi öldürdüSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih T. (49) tartıştığı Turgay Baş'ı (38) tabancayla ateş ederek öldürdü.

08.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:12
Muhtar tartıştığı kişiyi öldürdü
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih T. (49) tartıştığı Turgay Baş'ı (38) tabancayla ateş ederek öldürdü.
Olay öğle saatlerinde, Hendek Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Hendek Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih T. ile Turgay Baş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Salih T. tabancasını çıkartarak Turgay Baş'a ateş etmeye başladı. Turgay Baş kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Turgay Baş'ı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Polis, olayın ardından kaçan Salih T.?yi yakalamak için çalışma başlattı. SAKARYA Muhtar tartıştığı kişiyi öldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Hendek, Güncel, Haber

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