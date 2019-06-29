29.06.2019 17:36
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Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdem güven tazeledi

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdem güven tazeledi

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, yeniden başkanlığa seçildi.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem , yeniden başkanlığa seçildi.
Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır , Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.
Hedeflerinin sadece mahalle muhtarlarının sorunlarını çözmek olmadığını vurgulayan Erdem, muhtarlığa gelen vatandaşların da işlerini takip ettiklerini kaydetti.
Muhtarlarla birlik ve beraberlik içinde kente hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce de yeni seçilen yönetim kuruluna başarı diledi.
Erdem, tek listeyle girdiği seçimde yeniden güven tazeledi.
Kaynak: AA
Orhangazi , Sakarya , Güncel

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