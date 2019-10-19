Haberler » 3. Sayfa » Sakarya Nehri'nde tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

Sakarya Nehri'nde tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde balık tutmak için açıldıkları nehirde alabora olan tekneden düşen bir kişi hayatını kaybederken, kaybolan arkadaşını arama çalışması başlatıldı.

19.10.2019 22:50Sakarya Nehri'nde tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde balık tutmak için açıldıkları nehirde alabora olan tekneden düşen bir kişi hayatını kaybederken, kaybolan arkadaşını arama çalışması başlatıldı.

Olay, Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi mevkinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesinde balık tutmak için Sakarya Nehri'ne açılan Murat D., ile Halil T.'nin teknesi alabora oldu. Yaşanan olay sonrası nehirden çıkarılan Halil T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Teknenin alabora olması sonrasında Murat D.,ise nehirde kayboldu. Olay yerine itfaiye, AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde 1 bot ve 7 AFAD ekibi kaybolan kişiyi aramaya devam ediyor. - SAKARYA

Pamukova, Sakarya, Çardak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:17 Traktörün römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
00:09 Traktörün römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
23:50 Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı
23:50 Hatayspor ve Adana Demirspor taraftarı arasında kavga çıktı
23:43 Hatayspor ve Adana Demirspor taraftarı arasında kavga çıktı
23:23 Kocaeli'de gözaltına alınan 5 'torbacı' tutuklandı
22:50 Sakarya Nehri'nde tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp
20.10.2019 00:32:57