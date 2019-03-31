31 Mart 2019, 22:04
»»

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Soykan kazandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Soykan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilal Soykan 27 bin 800, İYİ Parti adayı Adem Güner 4 bin 775, Saadet Partisi adayı Selman Demirtaş 4 bin 446 oy aldı.

-Soykan'ın özgeçmişi-

Bilal Soykan, 1971'de Sakarya Akyazı Kuzuluk'ta dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Akyazı'da tamamlayan Soykan, AÖF Yerel Yönetimler Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda ticaretle ilgileniyor.

Bilal Soykan, 1999-2004 yılları arasında Kuzuluk Belediyesi Meclis Üyeliği, 2001-2008 yılları arasında Ak Parti Kuzuluk Kurucu Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Soykan, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kuzuluk Belediye Başkanı seçildi. Bilal Soykan, AK Parti, Sakarya, Akyazı, Güncel
Kaynak: AA