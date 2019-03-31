31 Mart 2019, 21:43
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Sakarya'nın Arifiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Karakullukçu kazandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Karakullukçu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Karakullukçu 11 bin 355, BBP adayı Hakan Yazıcı 3 bin 107, CHP adayı Güngör Baş 2 bin 611 oy aldı.

-Karakullukçu'nun özgeçmişi

Karakullukçu, 1966yılında Arifiye'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Arifiye'de tamamlayan Karakullukçu, 1985 yılında Bolu Eğitim Yüksek Okulunu, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Ekonomisi Bölümünü, 1999 yılında da Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Karakullukçu, 1986 yılında Kahramanmaraş Topçalı Çakallı İlköğretim Okuluna öğretmen olarak atandı.1988'den 1994'e kadar Arifiye Arifbey İlköğretim Okulunda öğretmenlik, müdür yardımcılığı,1994 yılından günümüze kadar Manisa, Sakarya ve İstanbul illerinde ilköğretim müfettişliği görevlerinde bulundu.

Karakullukçu, 1999-2004 yılları arasında Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünde İlköğretim Müfettişleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

29 Mart 2009'da yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Arifiye Belediye Başkanlığına seçilen Karakullukçu, evli ve 2 çocuk babasıdır. İsmail Karakullukçu, Arifiye, AK Parti, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA