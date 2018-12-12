Sakarya'nın Çöpü Şehrin 8'de Birinin Elektriğini Karşılayacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:02



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:02

EMRE AYVAZ - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Depolama Sahasında toplanan atıklardan elektrik üretiyor.Projesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve şehrin en büyük çevre yatırımı olma özelliğini taşıyan Sakarya Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi'nin (SEKAY) temeli mayıs ayında atıldı."Yap-işlet-devret" modeliyle yaklaşık 50 hektarlık bir alanda yapımı devam eden ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birleşen Kalkınma Bakanlığı tarafından örnek gösterilen SEKAY, tamamlandığında 11 megavat saat yani yaklaşık 130-140 bin kişinin elektriğini üretecek. Böylece yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip şehrin elektriğinin 8'de biri çöpten elde edilmiş olacak.SEKAY'ın bir parçası olan Katı Atık Depolama Sahası'nda toplanan atıklar, üretim yeni başlamasına rağmen yaklaşık 1 ay içerisinde takribi 40 bin kişiye denk gelen 3 megavatsaatlik elektriğe dönüşüyor.İçerisinde öğrencilerin faydalanabileceği interaktif cihazlarla desteklenecek Çevre Eğitim Merkezi'nin de bulunduğu SEKAY'da atıklardan yılda 30 bin ton gübre üretimi de gerçekleştirilecek, 100 bin 720 ağacın dikilmesine eşdeğer katkı sağlanacak."Bu tesisler Sakarya'ya 50 yıl hizmet edecek"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SEKAY projesinin "yap-işlet-devret" modeliyle yapıldığını söyledi.Karamehmetoğlu, projenin Yüksek Planlama Kurulundan alınan onaydan sonra Kalkınma Bakanlığının İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla tüm illerin entegre tesislerini Sakarya modeli gibi hayata geçirmesini tavsiye ettiğini anlattı.Şu anda 3 kojen motorunun aktif bir şekilde çalıştığını, 3 megavat saatlik elektrik üretildiğini aktaran Karamehmetoğlu, "İnşallah ön işlem ve biyogaz tesisi, atıktan yakıt ve gübre üretim tesisleri de yapılmaya devam ediliyor. 2019'un eylül-ekim aylarında inşallah bu tesisimizi işletmeye açacağız. Bununla artık atığımızı tamamıyla değerlendireceğiz. Elektrik ve bizim için çok önemli bir husus gübre üretiyor olacağız. Milli tarımın da önemli olduğu günümüzde bu tesisimizde hem organomineral gübre hem de solucan gübresi de üretiyor olacağız. Atık çöplerimiz israf olmayacak, ekonomiye tekrar kazandıracağız." şeklinde konuştu.200 milyon liralık yatırımProje alanının 50 hektar üzerine kurulduğunu, ilk olarak 2009'da Katı Atık Depolama Sahasının 1. bölümünü yaptıklarını, şu anda 2. bölümünü inşa ettiklerini ifade eden Karamehmetoğlu, SEKAY'ın yaklaşık 200 milyon liralık bir yatırım olduğunu anlattı.Karamehmetoğlu, projenin bittiği zaman tesislerin Sakarya'nın 50 yılına hizmet edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:"2019'un eylül-ekim aylarında 11 megavat saat yani 130-140 bin kişinin elektriğini buradan üreteceğiz. Burada 2009'dan beri yaptığımız faaliyet çöplerin bertarafıydı. Elektrik üretimi daha yeni yaklaşık 1 ay önce faaliyete başladı. 3 megavat saatlik elektrik üretiyoruz. Bu da 30-40 bin kişinin elektriği anlamına geliyor. SEKAY'la birlikte elektrik ve gübre üretme kapasitemizi arttırmış olacağız." ifadelerini kullandı.Çöplerin yüzde 100'ü değerlendirilecekKaramehmetoğlu, SEKAY projesi kapsamında yapılacak Çevre Eğitim Merkezinin öğrencilerin faydalanacağı bir tesis olacağını belirterek, amaçlarının Sakarya'da eğitim gören tüm öğrencilerin SEKAY'a gelmesi olduğunu dile getirdi.Deponi gazından elektrik üretiminin SEKAY'ın önemli bir parçası olduğunu belirten Karamehmetoğlu, diğer taraftan da öteki tesisleri yapıp tamamen çöpü değerlendirecekleri bir tesis kurma gayreti içerisinde olduklarını aktardı.Karamehmetoğlu, SEKAY'da ön işlem tesisinin kağıt, karton, metal ve camı geri dönüştürdüğü gibi biyogaz tesisinde organiklerden gaz ve elektrik, atıktan türetilmiş yakıt tesisinde kalorifik değeri olan atıklardan enerji üreteceklerini kaydetti.Biyogaz tesisinde gazını aldıkları fermente olmuş malzemeden de gübre üreteceklerini belirten Karamehmetoğlu, insanların kullanmak istemediği, çöpünü attığı malzemeleri yüzde 100 değerlendireceklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.