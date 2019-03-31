31 Mart 2019, 22:04
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Sakarya'nın Ferizli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Gündoğdu kazandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Gündoğdu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Gündoğdu 8 bin 423, İYİ Parti adayı Serhat Çiçek 4 bin 288, Saadet Partisi adayı Halim Aşık 31 oy aldı.

-Gündoğdu'nun öz geçmişi

İsmail Gündoğdu, 1977 yılında Sakarya Ferizli'de doğdu. İlk orta ve liseyi eğitimini Ferizli'de tamamlayan Gündoğdu, 2000 yılında mühendislik eğitimini bitirip Sakarya'ya geri döndü. Gündoğdu, 2001 ve 2002 yıllarında Sinanoğlu Beldesinde öğretmenlik yaptı.

2004 yılında Sakarya Üniversitesi'nde master eğitimini tamamlayan Gündoğdu, Ferizli Belediyesi'nde Fen İşleri Sorumlusu olarak görevlendirildi. Gündoğdu, AK Parti, Sakarya, Ferizli, Güncel
Kaynak: AA